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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 20:31

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

Günlük korona tablosu yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi şartlarında takip edilmeye devam ediyor. Pandemi tedbirleri giderek hafifletilse de hala Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini Bakan Fahrettin Koca önderliğinde öğrenen vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen konusunda kendi tedbirleri almaları bekleniyor. İşte, Covid-19 test sonuçları ile belirlenen verilerle 2 Mayıs korona tablosu, günlük vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları…

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 bölümünde yer alan koronavirüs tablosu ile test sayısı, vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısı belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneler ve toplu taşıma dışında kaldırılan kapalı alanda maske takma zorunluluğu ile günlük vaka sayıları yeniden merak konusu oldu. Bugün de "2 Mayıs vaka sayıları ve koronavirüs tablosu" sorgulaması yanıt arıyor. Peki, 2 Mayıs Koronavirüs tablosu nasıl? İşte son dakika vaka sayıları…

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VEFAT VE VAKA SAYILARI

2 Mayıs vaka sayısı açıklandı! Bugün korona vakaları şöyle seyretti:

Test Sayısı: 97.783

Vaka Sayısı: 1344

Vefat Sayısı: 8

İyileşen Sayısı: 1402

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?
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Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

1 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 480

VEFAT SAYISI: 12

İYİLEŞEN SAYISI: 2 bin 113

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

30 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: Bin 772

VEFAT SAYISI: 11

İYİLEŞEN SAYISI: 3 bin 147

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