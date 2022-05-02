Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 20:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 20:31

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Günlük koronavirüs tablosu 2 Mayıs 2022: Bugün vaka sayıları ile korona tablosu nasıl?

Günlük korona tablosu yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi şartlarında takip edilmeye devam ediyor. Pandemi tedbirleri giderek hafifletilse de hala Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini Bakan Fahrettin Koca önderliğinde öğrenen vatandaşlardan maske – mesafe – hijyen konusunda kendi tedbirleri almaları bekleniyor. İşte, Covid-19 test sonuçları ile belirlenen verilerle 2 Mayıs korona tablosu, günlük vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları…