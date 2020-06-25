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GÜNLÜK TABLO - Türkiye'de kaç oldu? 24 Haziran ölü ve vaka sayısı son durum!

Corona vaka sayısına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyor. Her gün düzenli olarak açıklanan corona günlük tablo verilerine göre açıklama yapan Bakan Koca, il il değerlendirmelerde bulundu. Son olarak; 23 Haziran verilerine göre; vefat sayısı 27 iken vaka sayısı bin 268 olarak kayıtlara geçti. Yine 23 Haziran verilerine göre; test sayısı 42 bin 982 iken iyileşen hasta sayısı bin 315 olarak belirtildi. Peki; Türkiye kaç oldu? 24 Haziran ölü ve vaka sayısı son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 25.06.2020 01:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:41
GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Geçtiğimiz günlerde corona vaka sayısında yaşanan artış dolayısıyla sosyal mesafe ve maske takılmasına ilişkin konuların her defasında altını çizen Bakan Koca, tedbir ve önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Her gün akşam saatlerine doğru açıklanan corona günlük tabloya ilişkin verileri merak edilirken bugünkü tablo verileri de araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Türkiye'de kaç oldu? 24 Haziran ölü ve vaka sayısı son durum nedir? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

24 Haziran Türkiye ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!

İşte corona vaka sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri ile değerlendirmeler...

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA TABLOSU!

Bakan Koca açıkladı;

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."

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GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Bakan Koca Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı:

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Öte yandan Bakan Koca'dan yukarıdaki metin ile ilgili düzeltme geldi. İşte Koca'nın o açıklaması:

Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: "İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla." 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220'dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 20 HAZİRAN

Fahrettin Koca, dünkü corona virüs vaka sayısını açıkladı ve şu sözleri kullandı:

Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 19 HAZİRAN

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

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