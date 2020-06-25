GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA - Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Geçtiğimiz günlerde corona vaka sayısında yaşanan artış dolayısıyla sosyal mesafe ve maske takılmasına ilişkin konuların her defasında altını çizen Bakan Koca, tedbir ve önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Her gün akşam saatlerine doğru açıklanan corona günlük tabloya ilişkin son dakika verileri merak edilirken bugünkü tablo verileri de araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

24 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!

İşte corona vaka sayısına ilişkin son dakika gelişmeleri ile değerlendirmeler...