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haftanın 3 gününü ormanda tamamen ilkel şartlarda geçiriyorlar.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 20:48
Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!
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Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!

Başta Malavi ve Zambiya olmak üzere güney ve orta Afrika ülkelerinde görülen "Gure" kültürü, Zimbabve'de de devam ettiriliyor.

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Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!

Yaşları 15 ile 20 arasında değişen "Çegure" adı verilen erkek çocuklarının oluşturduğu Gure takımı, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 gününü ormanda tamamen ilkel şartlarda geçiriyor.

Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!

Bu üç gün içerisinde kendi yaptıkları çeşitli figürlerdeki maskeleri ve giysileri giyinerek köye gelen Gure dansçıları, köy halkından bahşiş topluyor ve ardından kurulan geniş bir alanda dans gösterisi sunuyor.

Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!
Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!
Gure dansçıları görenleri şaşırtıyor!
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