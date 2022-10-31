Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

"25 TANE MESLEKTAŞIMIN BAŞINA BU GELDİ"

Antalya'da 25 yıldır kuaförlük yapan Ahmet Karaarslan, "Kültür Mahallesi'nde bulunan şubemize 2 bayan gelerek kaynak yaptırıyor. İş bitiminde bahçede kahve içeceğini söyleyerek dışarı çıkıyor. O esnada 2 bayandan birisi içeride birisi dışarıda bulunuyor. Dışarı çıkan bayan otomobile binerek kaçtı. İki bayandan da ödeme alamadık. Antalya genelinde yaklaşık 25 tane meslektaşımın başına bu geldi. Hiç kimse şikayette bulunmadı. Daha önce de yaptılar kaçtılar, savcılığa gittim. Serbest bırakıldılar. Arkadaşlarımız kadın olduğu için 'çantanı aldın nere gidiyorsun' diyemezler. Kaçarken de görse bir kadının kolu tutulmaz" dedi.

