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Haberler Yaşam Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:46

Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

Güzellik merkezinde işlem yaptıran kadınlar ödeme yapmadan kaçmaya başladı. İş yeri sahibi ise isyan bayrağı açtı: Gözümüzün içerisine baka baka kaçıyor. 'Bak ben kaçıyorum' dercesine yapıyor. Bunu artık meslek haline getirdiler… O anlar kameralara böyle yansıdı

Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

İnanılmaz olay Antalya'da yaşandı. Güzellik merkezine gelen 2 kadın kendilerine saç kaynak yapılmasını istedi. Kadınların talebi üzerine harekete geçen çalışanlar, 2.5 saatlerini vererek istenilen hizmeti tamamladı.

Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

Bunun üzerine kadınlardan bir tanesi "dışarıda kahve içeceğim" diyerek kapı önüne çıktı. Bir süre sonra ise kadın çalışanların da dalgınlığından faydalanarak gelen araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

Diğer kadın ise ödemesini sonra yapacağını belirterek işyerinden uzaklaştı. Yaşananların ardından polis merkezine giden iş yeri sahibi Ahmet Karaarslan, kadınlardan şikayetçi oldu.

Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan bir tanesine işlemin yapılmasının ardından bir süre kapının oraya oturarak bir şeyler içtiği ve daha sonrasında bir anda ortadan kaybolduğu görüldü.

Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!

"25 TANE MESLEKTAŞIMIN BAŞINA BU GELDİ"
Antalya'da 25 yıldır kuaförlük yapan Ahmet Karaarslan, "Kültür Mahallesi'nde bulunan şubemize 2 bayan gelerek kaynak yaptırıyor. İş bitiminde bahçede kahve içeceğini söyleyerek dışarı çıkıyor. O esnada 2 bayandan birisi içeride birisi dışarıda bulunuyor. Dışarı çıkan bayan otomobile binerek kaçtı. İki bayandan da ödeme alamadık. Antalya genelinde yaklaşık 25 tane meslektaşımın başına bu geldi. Hiç kimse şikayette bulunmadı. Daha önce de yaptılar kaçtılar, savcılığa gittim. Serbest bırakıldılar. Arkadaşlarımız kadın olduğu için 'çantanı aldın nere gidiyorsun' diyemezler. Kaçarken de görse bir kadının kolu tutulmaz" dedi.

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