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Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
10:46
Güzellik merkezinde şaşkına çeviren görüntü: Kadınlar bunu gözümün içine baka baka yapıyor!
Güzellik merkezinde işlem yaptıran kadınlar ödeme yapmadan kaçmaya başladı. İş yeri sahibi ise isyan bayrağı açtı: Gözümüzün içerisine baka baka kaçıyor. 'Bak ben kaçıyorum' dercesine yapıyor. Bunu artık meslek haline getirdiler… O anlar kameralara böyle yansıdı