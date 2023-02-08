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Haberler Yaşam HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?
Giriş Tarihi: 08.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 10:51

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

Haarp Teknolojisi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile gündeme oturdu. Yapay deprem üretebildiği iddialarının ardından Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük depreminin bilançosu ağırlaşırken vatandaşlar, Haarp nedir, ne demek, deprem üretebilir mi sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu sistem, kıyamet silahı olarak anılmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Haarp teknolojisi nasıl çalışır, nerede var, yapay deprem mümkün mü? İşte, Kahramanmaraş depremi suni deprem mi sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

HAARP SİSTEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem mi üretiyor?

Haarp nedir, ne demek, yapay deprem mümkün mü soruları yanıt aramaya devam ediyor. Pazartesi günü meydana gelen ve bölgede büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilirken Haarp sistemi gündemdeki yerini aldı. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde deprem riskinin oldukça yüksek olduğu bilinse de sık sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, suni deprem üretebilir mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. ABD'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak tanımlanan ve açılımı Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olan bu sistemin yapay deprem üretebileceği iddia ediliyor. Peki, Haarp silahı nedir, nerede, ne işe yarar? İşte, açılımı ve anlamı ile ilgili tüm detaylar…

HAARP SİSTEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem mi üretiyor?

HAARP NEDİR?.

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Türkçe karşılığı ile Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla'nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor.

Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır.

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HAARP SİSTEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem mi üretiyor?

Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır.

Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

HAARP SİSTEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem mi üretiyor?

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir.

Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

HAARP SİSTEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem mi üretiyor?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

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