Haarp Teknolojisi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile gündeme oturdu. Yapay deprem üretebildiği iddialarının ardından Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük depreminin bilançosu ağırlaşırken vatandaşlar, Haarp nedir, ne demek, deprem üretebilir mi sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu sistem, kıyamet silahı olarak anılmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Haarp teknolojisi nasıl çalışır, nerede var, yapay deprem mümkün mü? İşte, Kahramanmaraş depremi suni deprem mi sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.