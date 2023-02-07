Haarp Teknolojisi Kahramanmaraş depremi ile gündemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Yapay deprem üretebildiği iddia edilen Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerin ardından Haarp nedir, ne demek, deprem üretebilir mi sorularına yanıt aranıyor. Söz konusu sistem, kıyamet silahı olarak adlandırılmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Haarp teknolojisi nasıl çalışır, nerede var, yapay deprem mümkün mü? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.