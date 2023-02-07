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Haberler Yaşam HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:40

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

Haarp Teknolojisi Kahramanmaraş depremi ile gündemde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yerini aldı. Yapay deprem üretebildiği iddia edilen Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerin ardından Haarp nedir, ne demek, deprem üretebilir mi sorularına yanıt aranıyor. Söz konusu sistem, kıyamet silahı olarak adlandırılmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Haarp teknolojisi nasıl çalışır, nerede var, yapay deprem mümkün mü? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

Haarp nedir, ne demek, yapay deprem mümkün mü soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz gün meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilirken Haarp sistemi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde deprem riski oldukça yüksek ancak sık yaşanan depremler sonrası Haarp Teknolojisi nasıl çalışır, deprem üretebilir mi soruları yanıt aramaya başladı. ABD'nin üzerinde çalıştığı bir proje olarak tanımlanan ve açılımı Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olan bu sistemin yapay deprem üretebileceği iddia ediliyor. Peki, Haarp silahı nedir, nerede, ne işe yarar? İşte, detaylar…

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

HAARP NEDİR?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), Türkçe karşılığı ile Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı, ABD Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Alaska Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir programdır.

Alaska'da Gakona bölgesinde bulunan HAARP hakkında yıllardır birçok komplo teorisi ortaya atılmıştır.

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HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

Her kaynakta farklı yorumlar ve farklı teoriler ortaya atılmış fakat gerçeğin ne olduğunu proje sahipleri kesin bir açıklama ile kamuoyu ile henüz paylaşmamışlardır.

Bu da HAARP'ın daha çok merak edilmesine ve hakkında daha çok komplo teorisi ortaya atılmasına sebep olmuştur. HAARP'ın amacının kısaca İyonosfer'de araştırma yapmak olduğu belirtilmiştir.

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

Ancak HAARP için harcanan büyük paralar projenin farklı amaçlar için de kullanılabileceği iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuştur. 180 tane dev radyo sinyali yapabilen kulelerden oluşan bu sistem, bulunduğu yerdeki askeri ve sivil tüm uçuşları engelliyor.

Diğer taraftan HAARP tesislerinin ilk önce o zamanlarki SSCB, şimdi Rusya olarak bildiğimiz devlet tarafından Ukrayna'da yapılmak istendiği söyleniyor. Tesisin tamamının Nikola Tesla tarafından projelendirildiği, bir imalat yapıldığı ve orijinal Tesla tasarımı bu tesiste faaliyetler yürütüldüğü söylenir.

Ancak bu tesise 50 km mesafede 1986 yılında Çernobil nükleer kazası meydana geldi ve bu tesis sonsuza kadar kapatıldı. Bu yüzden Çernobil kazasının da ABD tarafından planlandığı iddia ediliyor.

HAARP nedir, ne anlama gelir, yapay deprem mümkün mü? HAARP Teknolojisi nasıl çalışır, yapay deprem yapabilir mi?

HAARP İLE DEPREM MÜMKÜN MÜ?

Pentagon'un kontrolünde ve ABD ordusunun hizmetinde olan HAARP ile yapılabilecek birçok şey olduğu biliniyor. Bu konuda da farklı görüşler mevcut. Mesela yıllar önce ünlü jeofizikçilerden Prof. Gordon J.F.MacDonald HAARP ile yapılabilecekleri şöyle sıralamıştı;

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