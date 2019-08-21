Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Türk sinama tarihi denildiği zaman kuşkusuz ilk akla gelen serilerden bir tanesi Hababam Sınıfı'dır. Geçmişten günümüze hala severek izlenen bu seri hala hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı tatilde filminde sınıfa gelen dört kız öğrenciden bir tanesi olan Sevda Aktolga'nın yıllar sonraki hali ise görevleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nda güzelliği ile dikkat çeken Sevda Aktolga'nın son hali…