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  • Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Türk sinama tarihi denildiği zaman kuşkusuz ilk akla gelen serilerden bir tanesi 'dır. Geçmişten günümüze hala severek izlenen bu seri hala hafızalardaki yerini koruyor. , Tarık Akan, , gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı tatilde filminde sınıfa gelen dört kız öğrenciden bir tanesi olan 'nın yıllar sonraki hali ise görevleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nda güzelliği ile dikkat çeken Sevda Aktolga'nın son hali…

Giriş Tarihi: 21.08.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 15:18
Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Herkes onu 'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Yıllar içinde Yeşilçam'ın önemli yapımlarında sık sık karşımıza çıkan ve diğer ünlü isimlerin değişimleri sizi şaşırtacak!

Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, altı yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.

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Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

İki yıldız yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Adanalı dizisiyle ünlenen Tuğçe Özbudak,

Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!

bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın' yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.

Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!
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Hababam Sınıfı’nın güzel öğrencisi Sevda’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi!
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