Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller yayınlandı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçti. Erdoğan, konuşmasında yeni kısıtlamalar ve yasaklara dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan, düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran güncel koronavirüs risk haritası da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Başkan Erdoğan'ın kısıtlamalara ilişkin açıklamaları…

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Salgından etkilenen tüm kesimleri yakından takip ediyoruz. Desteklemek için şartları zorluyoruz. Kısıtlamadan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki pek çok ülkeye göre tedbirleri akıllı bir şekilde uygulayan ülkeler arasındayız.

Salgının tedbirleri konusunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak zorundadır. Bugün de Kabine toplantısında salgınla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hasta oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmemize mecbur bırakmaktadır.