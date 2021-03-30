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Hafta içi ve hafta sonu olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Kabine'nin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili bilgi verdi. Öte yandan, düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran güncel koronavirüs risk haritası da tarafından yayınlandı. Buna göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ? İşte Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı olan iller ve sokağa çıkma yasağı, restoranlar, kafelerin akıbeti ile ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:53
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu olan iller yayınlandı. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçti. Erdoğan, konuşmasında yeni kısıtlamalar ve yasaklara dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan, düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran güncel koronavirüs risk haritası da tarafından yayınlandı. Peki, ? İzmir, Ankara ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Başkan Erdoğan'ın kısıtlamalara ilişkin açıklamaları…

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABİNE SONRASI AÇIKLAMALARI

Salgından etkilenen tüm kesimleri yakından takip ediyoruz. Desteklemek için şartları zorluyoruz. Kısıtlamadan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki pek çok ülkeye göre tedbirleri akıllı bir şekilde uygulayan ülkeler arasındayız.

Salgının tedbirleri konusunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak zorundadır. Bugün de Kabine toplantısında salgınla ilgili detaylı bir değerlendirme yaptık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hasta oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vefat sayılarının artması mevcut uygulamaları gözden geçirmemize mecbur bırakmaktadır.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

ALINAN YENİ KARARLAR

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

- Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

- Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

- Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.

İşte il il risk haritası:

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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

ADANA: Turuncu

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

ADIYAMAN: Kırmızı

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

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