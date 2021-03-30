Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Ankara, İzmir ve İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanan Kabine'nin ardından Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili bilgi verdi. Öte yandan, düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran güncel koronavirüs risk haritası da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Buna göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı olan iller ve sokağa çıkma yasağı, restoranlar, kafelerin akıbeti ile ilgili Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;