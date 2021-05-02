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Giriş Tarihi: 02.05.2021 06:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:16

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir ?

Tam kapanma sokağa çıkma yasağının ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte merak edildi. Vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ikametlerine en yakın bakkal ve marketlere gidebilecekler. Bu kapsamda; tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile , , gibi pek çok önemli sorunun yanıtı da verilmiş oldu. Genelgede araç kullanmama şartının da altı çizildi. Buna göre; bugün bakkal ve kapalı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar market çalışma saatleri!

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

tam kapanma sokağa çıkma yasağının olduğu 2 Mayıs 2021 Pazar gününde de merak edildi. Bu kapsamda; hafta sonu , ve kapanıyor gibi sorulara yanıt arayanların sayısı giderek artıyor. tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde market çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; bugün bakkal ve kapalı mı? İşte yanıtı!

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

'nın genelgesinde fırınların, bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verildi. Genelgeye göre, fırınların, bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Öte yandan, zincir marketler olan A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi yerlerin çalışma saatleri de düzenlendi. 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma için yeniden düzenlemeye gidilen ile ilgili detaylar şöyle;

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Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında sokağa çıkma yasağı saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak.

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise zincir marketler kapalı olacak.

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor, bugün saat kaça kadar açık? Bakkallar ve BİM, A101, ŞOK zincir marketler açık mı?

ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

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