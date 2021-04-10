Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

Cumartesi günleri için kısıtlamaların geri getirilmesi ile birlikte vatandaşlar kendi illerinde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyorlar. Bilindiği üzere; iller 4 gruba ayrılmış ve bu durum risk durumuna göre şekillenmişti. Öte yandan 58 il yüksek riskli iller grubundan çok yüksek riskli iller grubuna çıkmış ve kırmızı kategoride yer almıştı. Hafta sonunun gelmesi ile de birlikte sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hangi illerde gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!