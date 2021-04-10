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Giriş Tarihi: 10.04.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 16:46

Hafta sonu hangi illerde ve saat kaçta? genelgesi ile listesi 2021

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte hakkında pek çok detay gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere; 58 il çok yüksek riskli iller grubuna girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Aynı zamanda corona vaka sayısındaki artış nedeniyle Cumartesi günleri kaldırılan kısıtlama ise geri getirilmişti. Öte yandan genelgesi ile ve detayları da belli oldu. Bu kapsamda; 10-11 Nisan hafta sonu listesi açıklandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

Cumartesi günleri için kısıtlamaların geri getirilmesi ile birlikte vatandaşlar kendi illerinde olup olmadığını merak ediyorlar. Bilindiği üzere; iller 4 gruba ayrılmış ve bu durum risk durumuna göre şekillenmişti. Öte yandan 58 il yüksek riskli iller grubundan çok yüksek riskli iller grubuna çıkmış ve kırmızı kategoride yer almıştı. Hafta sonunun gelmesi ile de birlikte sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, hangi illerde gibi soruların yanıtları da sorgulanır hale geldi. İşte genelgesi ile 10-11 Nisan hafta sonu listesi!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi 2021

Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

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