Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama saatleri içerisinde bakkal ve marketlerden alışveriş yapmak isteyenler yarın marketler açık mı, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle birlikte A101, BİM, ŞOK gibi çoğu market çalışma saatleri de değişmişti. Buna göre; Yarın marketler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros market çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri son günlerin en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebilirken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;