Her hafta mağazalarında gerçekleştirdiği dev indirim günleriyle dikkatleri üzerine çeken market zinciri bugün ise 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu ile gündemdeki yerini alıyor. Teknolojik ürünlerdeki indirimleriyle de dikkatleri üzerine çeken marketin bu indirimlerinden faydalanmak isteyen binlerce kişi erken saatlerden itibaren mağazalara akın etmeye başladı. Öte yandan "Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları ise yanıt arıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…