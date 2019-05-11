Haftanın A101 aktüel ürünler yayınlandı! 16 Mayıs Perşembe A101 kataloğu listesinde DEV FIRSATLAR

İndirimli ürünler kapsamında merakla beklenilen haftanın A101 aktüel kataloğu belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan 'Aldın aldın' başlığı altında yapılan paylaşım neticesinde , vatandaşlar '16 Mayıs bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki ürünler yine birbirinden çeşitli ve cazip fiyatlar içerirken dev fırsatlar da bulunuyor. Listeden görüldüğü üzere, teknoloji ve oyun severler mutlu olacak. Eğer indirimli A101 aktüel ürünlerini satın almak istiyorsanız, Perşembe günü size en yakın şubeye gidip satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

16 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Haftanın A101 aktüel kataloğu için aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.