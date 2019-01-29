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Haftanın BİM aktüel kataloğu açıklandı! 1 Şubat BİM aktüel ürünleri sevindirecek

Haftanın BİM aktüel kataloğu açıklandı! 1 Şubat BİM aktüel ürünleri sevindirecek

Bu haftanın heyecanla beklenen indirimli BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Özellikle ev hanımları tarafından büyük ilgili gören BİM aktüel kataloğunun her hafta güncel kataloğu sabah.com.tr'de. 1 Şubat BİM aktüel ürünleri arasında yine muhteşem ürünler sahiplerini bekliyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlere sahip olmak için belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirsiniz. İşte 1 Şubat BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...