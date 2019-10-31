Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu raflarda yerini aldı ve müşterilerini bekliyor. İlgili kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '1 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ile sofra ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Huawei Y5 ile Xiaomi Red Go cep telefonundan Kiwi çay makinesine kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, sofra ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 1 Kasım 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.