Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada

Haftanın kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM listesi burada

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu raflarda yerini aldı ve müşterilerini bekliyor. İlgili kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '1 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ile sofra ürünleri bulunurken, teknoloji fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Huawei Y5 ile Xiaomi Red Go cep telefonundan Kiwi çay makinesine kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, sofra ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 1 Kasım 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 22:07 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 22:13
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada

1 Kasım 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&sofra ürünleri bulunurken akıllı cep telefonu fırsatları da oldukça iddiali. Zira, Huawei ve Xiaomi akıllı cep telefonundan çay makinesine kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada

1 KASIM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu DEV sürprizleri içeriyor! 1 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi burada
BİZE ULAŞIN