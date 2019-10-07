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  • Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

Haftanın kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma aktüel ürünler listesi yayınlandı

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu tam liste olarak yayınlandı. İlgili kataloğun paylaşılmasının ardından, '11 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık mont, ayakkabı fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, Kumtel ankastre setten Türk kahvesi makinesine kadar kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Haberimizi aşağıya doğru kaydırarak, mutfak fırsatlarını da kapsayan BİM 11 Ekim 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 12:50
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

11 Ekim 2019 Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri bulunurken kışlık mont, ayakkabı gibi fırsatlar da oldukça iddiali. Zira, Kumtel marka ankastre setten tost makinesi ve gözleme sacına kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı

11 EKİM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine yüzleri güldürüyor! 11 Ekim Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı
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