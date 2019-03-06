Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük sürprizler! 8 Mart BİM aktüel ürünleri listesi

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi paylaşıldı. BİM marketler zinciri, her Cuma olduğu gibi haftaya ilişkin olarak da raflarında satışa sunacağı indirimli aktüel ürünlerini açıkladı. Bu haftanın listesinde bebek sahibi aileleri mutlu edecek çeşitli ürünler bulunurken, teknolojik aygıtlar oldukça iddialı. Haftanın en dikkat çekeni ise, hiç şüphesiz HP Notebook olarak öne çıkıyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 8 MART

İndirimli ürünlere sahip olabilmek için 8 Mart Cuma sabahı size en yakın markete gidebilirsiniz. BİM aktüel ürünleri kataloğu şöyle: