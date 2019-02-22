Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!

Bu haftanın büyük bir merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler listesi belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekerken özellikle ev ekonomisine yönelik ütü, fırın ve çelik su ısıtıcısı ön planda yer alıyor. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26 ŞUBAT