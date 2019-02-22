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Haftanın ŞOK kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli burada!

Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşırken bu ayın son ŞOK kataloğu da belli oldu. Her hafta müşterileri için birbirinden farklı ürünleri, cazip fiyatlarla satışa sunan ŞOK marketler zinciri, 23-26 Şubat tarihlerie ilişkin kataloğunu açıkladı. Bu doğrultuda, bireylerin yoğun bir şekilde yanıtını araştırdığı 'Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu da yanıtını buldu. Sizler için derlediğimiz haberimizde, birbirinden uygun ürünlere ilişkin cazip fiyatları görebilir, bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesini öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 11:38
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!

Bu haftanın büyük bir merakla beklenen ŞOK listesi belli oldu. Haftanın aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli fırsat ürünleri dikkat çekerken özellikle ev ekonomisine yönelik ütü, fırın ve çelik su ısıtıcısı ön planda yer alıyor. Hangi indirimli ürünlerin satışa sunulacağını merak yurttaşlar ise, 'Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Tam listeyi sizler için derledik.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26 ŞUBAT

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!

SAYFAYI AŞAĞIYA DOĞRU KAYDIRARAK BU HAFTAYA İLİŞKİN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNE ULAŞABİLİR, CAZİP FİYATLARI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!
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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile cazip fırsatlar! 26 Şubat indirimli ŞOK aktüel ürünler listesi burada!
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