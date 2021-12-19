Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı gelince Hakkari'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Öğrenciler Hakkari'de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son kararı valilikler veriyor. Peki Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Hakkari'de okullar tatil mi, Valilik kar tatili açıklaması var mı?