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Haberler Yaşam Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:09

Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

İş adamı Halil Falyalı suikastına ilişkin görülen dava tüm hızıyla devam ederken olayla ilgili araştırmasını sürdüren savcılık ikinci bir iddianameye imza attı, çarpıcı detaylara yer verdi. Kırmızı Bültenle aranan şüpheli Cemil Önal, cinayetin kilit ismi olarak belirlendi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın, bazı bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı. Firari şüphelinin "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otel ve kumarhane işletmeciliğiyle bilinen işadamı Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı suikast sonucu şoförü Murat Demirtaş ile birlikte öldürülmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

Cinayete ilişkin Mehmet Faysal ve Mustafa Söylemez kardeşlere "Tasarlayarak adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya üye olma" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl hapis, diğer 4 şüpheliye ise 46 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

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Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

İKİNCİ İDDİANAME KORKUNÇ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tüm hızıyla devam ederken savcılık söz konusu suikastla ilgili tüm soru işaretlerini çözdü.

Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

Korkunç suikaste ilişkin yürütülen ikinci soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Cemil Önal, kilit isim olarak yer aldı. Önal'ın "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi.

Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

BAŞ ŞÜPHELİLERLE AYNI OTELDE KONAKLAMA
Falyalı cinayeti kapsamında hazırlanan ikinci iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Şüpheli Cemil Önal'ın olaydan 7 gün önce şüpheli Ömer Tunç ile aynı uçakta KKTC'ye gittiği, Ömer Tunç'la arasında geçmişe dayalı yakın ilişki olduğunun tespit edildiği ve "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Mustafa SÖYLEMEZ ile birlikte otel konaklama ve ortak uçuş kayıtları gibi irtibatları olduğu vurgulandı.

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