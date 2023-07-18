Haberler Yaşam Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

Giriş Tarihi: 18.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:09

Halil Falyalı cinayetindeki köstebek ortaya çıktı: Bilgi vermiş, otelde beraber konaklamış!

İş adamı Halil Falyalı suikastına ilişkin görülen dava tüm hızıyla devam ederken olayla ilgili araştırmasını sürdüren savcılık ikinci bir iddianameye imza attı, çarpıcı detaylara yer verdi. Kırmızı Bültenle aranan şüpheli Cemil Önal, cinayetin kilit ismi olarak belirlendi. Halil Falyalı'nın para transferlerini kontrol ettiği bilinen Önal'ın, bazı bilgileri ve uçuş kayıtlarının araştırılmasıyla suikasti gerçekleştiren kişilerle irtibatlı olup içeriden diğer şahıslara bilgi verdiği anlaşıldı. Firari şüphelinin "Kasten adam öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 72 yıla kadar hapsi istendi...