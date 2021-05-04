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Haberler Yaşam Halka arz ile Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 08:44

Halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Talep toplama sürecinin sona ermesiyle beraber halka arz sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hisse fiyatı 1,60 TL olan şirket büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcının ilgisini çekmişti. Hal böyleyken haftanın ilk günüyle beraber "Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Buna göre; 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri aralığında talep toplama işlemini sonlandıran "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" İşte konuya dair tüm detaylar…

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

halka arz sonuçları haftanın ilk günüyle beraber milyonların gündemindeki yerini aldı. Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini tamamlayan şirketle ilgili olarak "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" soruları gündeme taşınmış ve yanıt aramaya başlamıştı. Bu kapsamda gelişmeler binlerce yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

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Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

(Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ (ZİRAAT GYO), SON YILLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

'dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen , hisselerinin yüzde 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.

Pay başına 1,60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.

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