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Haberler Yaşam Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:06

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli esnaf kredisi başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Halkbank vasıtasıyla sağlanacak olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi destek paketi, binlerce esnafa ilaç gibi gelecek. Esnaf destek kredisi faiz oranı 7,5 olarak belirlenirken başvuru şartları taşındığı takdirde vatandaşlara 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Peki, Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Halkbank aracılığıyla esnaflara düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı tanınacağını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda söz konusu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuruları başladı mı, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Kredilerde faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Peki, Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.

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Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ HAKKINDA

Kurumun esnaflara özel kredi seçenekleriyle ilgili resmi sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Halkbank'tan "Esnaf ve Sanatkara Destek Böyle Olur" dedirten, sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri…

Sizlere özel olarak oluşturduğumuz Esnaf Kredilerimiz ile;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

ESKKK Kefaletiyle Krediler

Esnaf ve sanatkarlarımıza özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı ile Halkbank'ta.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 60 ay vadeli (1,3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 300.000 TL, 325.000 TL, 400.000 TL veya 500.000 TL limitli

Kredilerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için sizi en yakın Halkbank şubemize bekliyoruz.

*Söz konusu kredi talepleri kredi ve tahsis politikaları doğrultusunda Bankamız tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde ek bilgi, belge ve teminat talebinde bulunulabilecektir.

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilecek?

HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ortağı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin kefaletiyle;

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı,

En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan,

İş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler

Halkbankası avantajlarıyla bu kredilerden faydalanabilir.

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