Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli esnaf kredisi başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Halkbank vasıtasıyla sağlanacak olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi destek paketi, binlerce esnafa ilaç gibi gelecek. Esnaf destek kredisi faiz oranı 7,5 olarak belirlenirken başvuru şartları taşındığı takdirde vatandaşlara 60 aya kadar vade imkanı sunulacak. Peki, Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar...