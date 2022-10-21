Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Halkbank aracılığıyla esnaflara düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı tanınacağını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda söz konusu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuruları başladı mı, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Kredilerde faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken 60 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Peki, Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimlere verilecek? İşte merak edilen tüm bu detaylar.