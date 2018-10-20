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yemek için 18 saat sıra beklediler

Giriş Tarihi: 20.10.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 19:25
Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

İngiltere'nin başkenti 'da açılan fast-food restoranı izdihama sebep oldu.

Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

İngiltere'nin başkenti 'da binlerce kişi, kentte ilk şubesini açan Asya merkezli fast-food firmasının önünde ve tavukburger alabilmek için saatlerce bekledi.

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Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

dışında Asya'ya özgü fast-food çeşitlerini de denemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

Kuyruğun en önünde yer alan iki kişi 18 saat boyunca 08:00'da kapılarını açan dükkanın önünde bekledi.

Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

Kızartılmış tavuk, domates soslu makarna ve sosisli sandviçin bulunduğu menü 28 liraya satılıyor.

Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

Double Yumburger adı verilen çeşidi de oldukça rağbet gördü.

Hamburger yemek için 18 saat sıra beklediler

Özellikle Filipin asıllı İngiliz vatandaşlarının, yeni açılan şubeye ilgisi büyük oldu.

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