Hamile sandılar gerçek şoke etti!

28 yaşındaki Galli kadın büyüyen karnı yüzünden kendini hamile sandı. Gerçek ise bambaşkaydı... 28 yaşındaki Galli Keeley Favell geçen yıl aniden kilo almaya başladı. Genç kadının karnı giderek büyüyordu. Önce kilo aldığını düşünen ancak karnının büyümesi durmayınca hamile olduğunu sanan genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı. Ultrason muayenesinden sonra kadının karnında büyüyen şeyin bebek değil kocaman bir kist olduğu anlaşıldı. Acil olarak ameliyata alınan genç kadının kisti doktorlar tarafından çıkarıldı. İnanılmaz büyüklükteki kist 7-8 yaşlarından bir çocuk kadar ağırdı. 26 kiloluk bu kist aynı zamanda 10 yeni doğmuş bebek ağırlığına eşti. Yaşadığı bu tuhaf ve korkunç durumdan kurtulan genç kadın hastane yatağından kendisini kurtaran doktorlara teşekkür etti ver gülümseyerek poz verdi.