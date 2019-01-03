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sandılar gerçek şoke etti!

28 yaşındaki Galli kadın büyüyen karnı yüzünden kendini sandı. Gerçek ise bambaşkaydı...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 11:26
Hamile sandılar gerçek şoke etti!

28 yaşındaki Galli Keeley Favell geçen yıl aniden kilo almaya başladı.

Hamile sandılar gerçek şoke etti!

Genç kadının karnı giderek büyüyordu.

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Hamile sandılar gerçek şoke etti!

Önce kilo aldığını düşünen ancak karnının büyümesi durmayınca olduğunu sanan genç kadın gebelik testlerinin negatif çıkmasından sonra şüphelenip soluğu doktorda aldı.

Hamile sandılar gerçek şoke etti!

Ultrason muayenesinden sonra kadının karnında büyüyen şeyin bebek değil kocaman bir kist olduğu anlaşıldı.

Hamile sandılar gerçek şoke etti!

Acil olarak ameliyata alınan genç kadının kisti doktorlar tarafından çıkarıldı.

Hamile sandılar gerçek şoke etti!

İnanılmaz büyüklükteki kist 7-8 yaşlarından bir çocuk kadar ağırdı. 26 kiloluk bu kist aynı zamanda 10 yeni doğmuş bebek ağırlığına eşti.

Hamile sandılar gerçek şoke etti!

Yaşadığı bu tuhaf ve korkunç durumdan kurtulan genç kadın hastane yatağından kendisini kurtaran doktorlara teşekkür etti ver gülümseyerek poz verdi.

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