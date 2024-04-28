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Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
17:36
Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı
"Hangi ilçeler il olabilir?" sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe belirlendi. İlçeler belirlenirken, nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterlere ön plana çıktı. Peki il olmaya en yakın ilçe hangisi? Listenin ilk sırasındaki ilçe herkesi şaşırttı. İşte il olma potansiyeli en yüksek 76 ilçe...