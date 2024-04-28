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Haberler Yaşam Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı
Giriş Tarihi: 28.04.2024 17:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:36

Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

"Hangi ilçeler il olabilir?" sorusu yanıt buldu. Bu kapsamda il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe belirlendi. İlçeler belirlenirken, nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi bazı kriterlere ön plana çıktı. Peki il olmaya en yakın ilçe hangisi? Listenin ilk sırasındaki ilçe herkesi şaşırttı. İşte il olma potansiyeli en yüksek 76 ilçe...

Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

"İl olma potansiyeli en yüksek ilçeler" listesi geçtiğimiz aylarda yayınlandı.

Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla hazırlanan "Konuşan Haritalar", il olma potansiyeli yüksek 76 ilçeyi tek tek sıraladı.

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Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

Listenin ilk sırasındaki ilçe ise herkesi şaşırttı. Peki listenin zirvesinde hangi ilçe var?

Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler

Hangi ilçeler il olmaya aday! İşte 82. il olmaya en yakın ilçe: Güncel liste paylaşıldı

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ

İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe şu şekilde sıralandı:

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