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Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
07:56
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!
Türk Devletleri milattan önceden günümüze kadar büyük bir tarihi kapsıyor. Öncelerde göçebe hayatı süren Türkler, daha sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Orta Asya'dan günümüze gelen ve tarihin büyük bir kısmına tanıklık eden Türklerin hangi ile ve boydan geldiğini biliyor musunuz? Türkiye'de her ilin insanları farklı bir Türk boyundan geliyor. Peki, siz hangi Türk boyundasınız?