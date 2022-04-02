Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 07:56

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

Türk Devletleri milattan önceden günümüze kadar büyük bir tarihi kapsıyor. Öncelerde göçebe hayatı süren Türkler, daha sonra yerleşik hayata geçmişlerdir. Orta Asya'dan günümüze gelen ve tarihin büyük bir kısmına tanıklık eden Türklerin hangi ile ve boydan geldiğini biliyor musunuz? Türkiye'de her ilin insanları farklı bir Türk boyundan geliyor. Peki, siz hangi Türk boyundasınız?

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Geçmişten günümüze tüm Türk devletleri ve boyları!

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU - 552 - 743

Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe olarak kurulan Göktürkler Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla Asya bozkırlarında yaşayan Aşina (Hun topluluğu) kabilesine dayanır.

SON DAKİKA