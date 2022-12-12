Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL’lik soru ve cevabı!

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 11 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı yarışıyor. Merak konusu olan Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri ileilgili 1 Milyon TL'lik sorusu izleyiciler tarafından da yoğun şekilde merak edilerek Hangisi "Dede Korkut Hikayelerindeki" karakterlerden biri değildir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU VE CEVABI (11 ARALIK 2022)

ATV ile 11 Aralık Milyoner 1 Milyonluk soru ve cevabı ve Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri şöyle;