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Haberler Yaşam Hasadı başladı! 'Beyaz altın' çiftçilerin yüzünü güldürdü...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 10:34

Hasadı başladı! 'Beyaz altın' çiftçilerin yüzünü güldürdü...

Adana'da Çukurovalı çiftçilerin yüzünü güldüren pamukta hasat mesaisi başladı. Kuraklıktan verimin düştüğünü belirten üreticiler, açıklanan fiyattan ise memnun.

Hasadı başladı! ’Beyaz altın’ çiftçilerin yüzünü güldürdü...

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Nalbant Mahallesi'nde "beyaz altın" olarak adlandırılan pamuk hasadı başladı.

Hasadı başladı! ’Beyaz altın’ çiftçilerin yüzünü güldürdü...

Çiftçiler bu yıl kuraklık ve sıcaklar nedeniyle pamuk veriminde yüzde 40 düşüş yaşandığını söyledi.

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Hasadı başladı! ’Beyaz altın’ çiftçilerin yüzünü güldürdü...

Çiftçi Selim Ünal, "Bu yıl kuraklık ve sıcaklar nedeniyle pamukta verim düşük. Açıklanan fiyat güzel ama dönümde 100 kilogram düşüş var" dedi.

Hasadı başladı! ’Beyaz altın’ çiftçilerin yüzünü güldürdü...

Ercan Topaloğlu ise 400 dönüm araziye pamuk ektiğini belirterek,

Hasadı başladı! ’Beyaz altın’ çiftçilerin yüzünü güldürdü...

"Bu yıl verim düşük ama açıklanan fiyat güzel. Pamuğun maliyeti çok.

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