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Haberler Yaşam Hasdal'da sağlık üssü yükseliyor! Çapa'nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak
Giriş Tarihi: 13.01.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 06:58

Hasdal'da sağlık üssü yükseliyor! Çapa'nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Türkiye'nin sağlık ordusuna bugüne kadar onbinlerce hekim yetiştiren emektar İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) yepyeni kampüsüne taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'deki yer tahsisinin ardından Hasdal'da başlayan inşaat çalışmalarında hummalı bir çalışma sürüyor. İşçiler bu büyük proje için canla başla çalışıyor. SABAH da Çapa'nın yükselen yeni binasını havadan ve karadan görüntüledi.

DİLAN KAYA
Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Çapa adıyla bilinen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına Hasdal'da yepyeni bir hastane inşa ediliyor. Yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan hastanede ilk etapta bu yıl sonu itibarıyla iki blok hizmete girecek. 1000 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen alanda hastanenin yanı sıra öğrencilerin eğitim göreceği alanlar ve hasta yakınlarının konaklayabilecekleri bir otel de inşa edilecek.

Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

NEDEN BÖYLE BİR İHTİYAÇ DOĞDU?

Çapa'nın köklü tecrübesinin bu yeni komplekste yaşayacağını ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul Üniversitesi aslında 1453 yılında kuruluyor, 1827 yılında 2. Mahmut zamanında da Tıp Fakültesi kuruluyor. Tıp Fakültesi ismini de 1933 yılında alıyor.

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Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Mimar Kemalettin tarafından yapılan 110 yıllık binalarımızla Çapa muhitinde yer aldığı için de Çapa Tıp Fakültesi olarak biliniyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'daki birçok kamu binasının değerlendirilmesi sonrasında zaten yenileme ihtiyacı olduğu aşikârdı. Yerinde mi yapılsın başka bir yere mi taşınsın diye konuştuk.

Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Cumhurbaşkanımız 2017'de Hasdal'ın sözünü bize verdikten sonra 1000 dönümlük alan bize tahsis edildi. 2 yıl önce başlayan hastane inşaatının ilk etabı bitmek üzere. İkinci etabın proje onayı da alındı. Tabii sadece hastane yeterli değil. Tıp fakültesi olduğumuz için kampüs de gerekiyor. Bu ihtiyaç için de 3-4 etaplık bir proje yapıldı.

Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Binalar iki aşamada yapılacak; sonrasında temel bilimler, nükleer tıp ve diğer onkoloji merkezlerinin planlanması, öğrenci alanlarının tahsis edilmesi, amfilerin yapılması planlanıyor.

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