Hasdal’da sağlık üssü yükseliyor! Çapa’nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak

Cumhurbaşkanımız 2017'de Hasdal'ın sözünü bize verdikten sonra 1000 dönümlük alan bize tahsis edildi. 2 yıl önce başlayan hastane inşaatının ilk etabı bitmek üzere. İkinci etabın proje onayı da alındı. Tabii sadece hastane yeterli değil. Tıp fakültesi olduğumuz için kampüs de gerekiyor. Bu ihtiyaç için de 3-4 etaplık bir proje yapıldı.



