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Hasdal'da sağlık üssü yükseliyor! Çapa'nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak
Giriş Tarihi: 13.01.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
06:58
Hasdal'da sağlık üssü yükseliyor! Çapa'nın köklü tecrübesi bu merkezde yaşayacak
Türkiye'nin sağlık ordusuna bugüne kadar onbinlerce hekim yetiştiren emektar İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) yepyeni kampüsüne taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017'deki yer tahsisinin ardından Hasdal'da başlayan inşaat çalışmalarında hummalı bir çalışma sürüyor. İşçiler bu büyük proje için canla başla çalışıyor. SABAH da Çapa'nın yükselen yeni binasını havadan ve karadan görüntüledi.