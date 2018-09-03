Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Güvenlik görevlisi karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlayışan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şanlıurfa'daki hastanede kalbine 5 stent takılan Ülüm'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi.