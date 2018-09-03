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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Giriş Tarihi: 03.09.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 15:45
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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

'nın Siverek Devlet si'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisinin dikkatiyle kriz geçirdiği anlaşılan kişinin kalbine stent takıldı.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Geçen hafta yaşanan olayda, Siverek Devlet si'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferda Özkan, karın ağrısı şikayetiyle acil servis önünde bekleyen İsmail Ülüm'ün iyi görünmediğini fark ederek yanına gitti.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Güvenlik görevlisi karın ağrısından şikayetçi olan ancak kalp krizi geçirdiğini anladığı Ülüm'ü, kardiyoloji servisine götürdü. Buradaki kontrolde kalp krizi geçirdiği anlayışan Ülüm, ilk müdahalesinin ardından 'ya sevk edildi. Şanlıurfa'daki de kalbine 5 stent takılan Ülüm'ün bu hafta içerisinde de ameliyat edileceği öğrenildi.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Dikkati ile hayat kurtararak takdir kazanan güvenlikçi Ferda Özkan, "Hastanın konuşurken ve yürürken zorlandığını fark ettim. Kalp krizi geçirdiğini anladım ve hemen kendisini kardiyoloji doktoruna götürdüm.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Muayenesinde de kalp krizi geçirdiğini anlaşılınca ambulansla 'ya sevk ettik. Şanlıurfa'da kalbine stent takılmış. Hayatı kurtulduğu için mutlu oldum" dedi.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı

Görevinin sadece de dolaşarak güvenlik sağlamak olmadığını anlatan Özkan, ilkyardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini kaydetti.

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güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
Hastane güvenlik görevlisinin dikkati, hayat kurtardı
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