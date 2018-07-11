Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Ufuk'un otopsi raporu açıklandı. Minik çocuğun silah veya delici alet ile yaralanmadığı ve kaybolduktan 4 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Ufuk'un otopsi raporu açıklandı. Minik çocuğun silah veya delici alet ile yaralanmadığı ve kaybolduktan 4 gün sonra öldüğü ortaya çıktı. Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı açıklandı. Ufuk Tatar'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü. Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.