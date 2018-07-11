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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

Giriş Tarihi: 11.07.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 11:11
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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Ufuk'un otopsi raporu açıklandı. Minik çocuğun silah veya delici alet ile yaralanmadığı ve kaybolduktan 4 gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Ufuk'un otopsi raporu açıklandı. Minik çocuğun silah veya delici alet ile yaralanmadığı ve kaybolduktan 4 gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı açıklandı.

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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü.

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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!

Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.

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'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
  • 7
  • 24
'da ölü bulunan ’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
Hatay'da ölü bulunan Ufuk Tatar’ın otopsi raporu açıklandı: 4 gün yaşam savaşı vermiş!
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