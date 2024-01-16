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Haberler Yaşam Hatice Nine'nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:46

Hatice Nine'nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

Kastamonu'da Hatice Karaca, telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Kapısına kadar gelen şüpheliye tam 1.5 milyon lira değerindeki altınları kaptırdı! Gözyaşlarını tutamadı: 10 gram, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet… Hepsi gitti!

DHA
Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kastamonu Tosya'da yaşayan 70 yaşındaki Hatice Karaca'ydı. İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice Karaca, telefonla kendisini arayıp, 'jandarma' olarak tanıtan ve daha sonra taksi ile eve gelen kişiye fotoğraflarını çekmesi için altınlarını verdi.

Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

İddiaya göre; evden altınları alıp, çıkan şüpheli, geldiği taksici Yakup Kurt'un kendisini durdurması için elinden telefonu alıp, yere fırlatarak kaçtı. Bunun üzerine ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

"ALTINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKECEĞİZ"
Hatice Karaca, telefonda arayan kişinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir cinayet olduğunu söylediğini belirterek, "Arayan kişi, 'Ölen kişinin altınlarını çalmışlar. Öldüren kişileri yakaladık. Sizin isminizi söyledi.

Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

Eve gelip, altınların fotoğrafını çekeceğiz' dedi. Ben de 'Altınım falan yok' dedim ama yine gelmiş. Bir de tanıdık taksiciyle gelmiş. Sonra altınları alıp, kaçtı. 10 gram, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet altını vardı, çok altın vardı" dedi.

Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

3 KİŞİYİ DAHA ARAMIŞLAR
Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış da "Bugün 3 vatandaşı aramışlar. Hepsine de aynı senaryoyu anlatmışlar. Vatandaşlar, durumu bana söyledi.

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