Hatice Nine’nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!

Eve gelip, altınların fotoğrafını çekeceğiz' dedi. Ben de 'Altınım falan yok' dedim ama yine gelmiş. Bir de tanıdık taksiciyle gelmiş. Sonra altınları alıp, kaçtı. 10 gram, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet altını vardı, çok altın vardı" dedi.

