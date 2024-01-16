Haberler
Yaşam
Hatice Nine'nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
16:46
Hatice Nine'nin 1.5 milyonu buhar oldu! Dolandırıcılar öyle bir kandırdı ki: Elleriyle teslim etmiş!
Kastamonu'da Hatice Karaca, telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Kapısına kadar gelen şüpheliye tam 1.5 milyon lira değerindeki altınları kaptırdı! Gözyaşlarını tutamadı: 10 gram, 10 bilezik, 10 çeyrek altın, 13 yarım altın ve 10 cumhuriyet… Hepsi gitti!