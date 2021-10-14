Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

VARDA KÖPRÜSÜ'NDE SELFİE FACİASI



İddiaya göre; İspanya'nın Barcelona kentinden tatil için Türkiye'ye gelen kuzeni Mazlum Sözeri (26) ile birlikte gezintiye çıkan Hatice Nur Karabulut, tarihi köprüyü arka fon olarak kullanıp, 'öz çekim' yapmak istedi.