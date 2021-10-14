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Haberler Yaşam Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana'daki Varda Köprüsü'nde facia!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:25

Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana'daki Varda Köprüsü'nde facia!

Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde korkunç bir olay gerçekleşti. Hatice Nur Karabulut, kuzeni ile selfie çekmek istedi. Ancak dengesini kaybetti. 50 metrelik uçurumdan düşüp yaşamını yitirdi…

ZİYA RAMOĞLU
Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

Olay, önceki gün Karaisalı ilçesine bağlı Hackırı Mahallesi'nde yer alan tarihi Varda Köprüsü civarında yaşandı.

Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

VARDA KÖPRÜSÜ'NDE SELFİE FACİASI

İddiaya göre; İspanya'nın Barcelona kentinden tatil için Türkiye'ye gelen kuzeni Mazlum Sözeri (26) ile birlikte gezintiye çıkan Hatice Nur Karabulut, tarihi köprüyü arka fon olarak kullanıp, 'öz çekim' yapmak istedi.

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Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

Genç kız, bir anda dengesini kaybederek sendeledi; kuzeni Mahmut Sözeri kurtarmak isterken, ikili uçuruma yuvarlandı.

Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

MUCİZE ESERİ KURTULDU

Mahmut Sözeri, uçurumun yamacındaki bir ağaca takılarak, mucize eseri hayatta kalırken, yaklaşık 50 metreden hızla yere çakılan Hatice Nur Karabulut ise, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

Çevredekilerin ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat sonra, Karabulut'un cansız bedenine ulaşabildi.

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