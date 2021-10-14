Hatice Nur Karabulut selfie kurbanı oldu! Adana’daki Varda Köprüsü’nde facia!

Olay, önceki gün Karaisalı ilçesine bağlı Hackırı Mahallesi'nde yer alan tarihi Varda Köprüsü civarında yaşandı. VARDA KÖPRÜSÜ'NDE SELFİE FACİASI Genç kız, bir anda dengesini kaybederek sendeledi; kuzeni Mahmut Sözeri kurtarmak isterken, ikili uçuruma yuvarlandı. MUCİZE ESERİ KURTULDU Mahmut Sözeri, uçurumun yamacındaki bir ağaca takılarak, mucize eseri hayatta kalırken, yaklaşık 50 metreden hızla yere çakılan Hatice Nur Karabulut ise, olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat sonra, Karabulut'un cansız bedenine ulaşabildi. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ayakları ve kaburgaları kırılan Sözeri de Adana Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Hatice Nur Karabulut'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 'YAKTIN BENİ KUZUM' Eczacı kalfası Murat Karabulut ile ev hanımı Ayşe Karabulut'un 2 kızından büyüğü olan Hatice Nur Karabulut'un gastronomi bölümünden mezun olan ve Adana'da bir restoranda mutfak personeli olarak işe başladığı öğrenildi. Yaşamını yitiren genç kızın kız kardeşi Ahsen Karabulut, ablasının aşçı üniformasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kızlarının ölüm haberiyle yıkılan acılı baba Murat Karabulut kızının aşçı üniformasına sarıldıktan sonra, 'Kuzum yaktın beni' demesi yürekleri dağladı. KIZININ TABUTUNU SIRTLADI Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze merasiminde kızını son kez gören acılı babası Murat Karabulut, 'Yavrum beni hissediyor sadece tepki veremiyor. Ben babasıyım, ben biliyorum. Minik kuşum, kızım beklemeyi sevmezdi. Daha bekletmeyelim onu' dedikten sonra cenaze namazına katıldı. Gözyaşları arasında kızına hakkını helal eden acılı baba namaz sonrası 'Gel canım kızım' diyerek yavrusunun tabutunu sırtlaması yürekleri dağladı. Tabutunun üzerine kırmızı eşarp örtülen Hatice Nur Karabulut, gözyaşları arasında toprağa verildi.