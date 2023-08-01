Hava durumu uyarısı: O iller 46 dereceyi bulacak! Sakın dışarı çıkmayın!

Takvimlerde yer alan ve ülkenin özellikle sahil şeridindeki şehirlerde bunaltıcı bir havaya neden olması beklenen 'aşırı sıcak günler' anlamına gelen eyyam-ı bahur sıcaklıkları geldi. Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcaklıklarla Türkiye'nin bazı illerinde hava sıcaklığının 46 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yüksek sıcaklıklar hakkında 'mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın' uyarısı yaparken 46 dereceleri görecek sıcakların takvimde yer almasına rağmen mevsim normali olmadığına dikkat çekti...