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durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Giriş Tarihi: 28.11.2018 22:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 22:39
Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.

Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne'de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı.

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Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
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Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
Hava durumu uyarısının ardından kar yağışı başladı
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