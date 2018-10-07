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da panik anları

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 07.10.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 20:04
Havuzda panik anları

'in Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir yüzme unda içinden gazı geçen boru bilinmeyen bir nedenle delindi.

Havuzda panik anları

Borunun delinmesi sonucu yüzme unda bulunanlar gazından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Havuzda panik anları

dan tahliye edilenler, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından gazın çıktığı noktayı kapattı.

Havuzda panik anları

Bu arada gazdan etkilenen ancak dan ayrıldığı belirlenen bazı kişiler de sağlık ekiplerince evlerinden alınarak hastanelere götürüldü.

Havuzda panik anları

Ekiplerce hastaneye götürülen toplam 32 kişiden 6'sının solunum sıkıntısı çektiği öğrenildi.

Havuzda panik anları

Yetkililer, 32 kişinin tedbir amaçlı hastanede 24 saat müşahede altında tutulacağını bildirdi

Havuzda panik anları
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