İtaat sınavında yüksek puan olan Border Collie cinsi 2 yaşındaki Dante'nin sahibi Olcayto Süder de sınavlara her gün 3 saatlik eğitimlerle hazırlandıklarını, hazırlıklar sırasında köpeğinin de çok eğlendiğini, uluslararası sertifikayı alabilirlerse dünyanın her yerinde can kurtarmaya hazır olduklarını söyledi.