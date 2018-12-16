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Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Giriş Tarihi: 16.12.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 19:22
Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Vahşi doğada şaşırtan ve dramatik olaylar: "Çocuğumdan uzak dur!"

İşte kare kare anne hayvanların çocuklarını savunduğu anlar...

Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Yavru fareyi kapan yılanın peşinde mücadele eden anne fare kameraya böyle yansıdı.

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Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Görüntülerde kendi canını hiçe sayıp güçlü yılana sonuna kadar meydan okuyan anne fare yavrusunu işte böyle kurtarıyor.

Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...
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Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...
Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Botsvana'nın Okavango deltasında bir anne aslan yolunun üstündeki gölden yavrularıyla birlikte geçecekti. Ama göldeki timsah yavrular için tehlike oluşturuyordu.

Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı. Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı. Sonra timsaha yaklaştı.

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