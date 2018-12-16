Hayran bırakan cesaret! Vahşi doğanın fedakar anneleri...

Vahşi doğada şaşırtan ve dramatik olaylar: 'Çocuğumdan uzak dur!' İşte kare kare anne hayvanların çocuklarını savunduğu anlar... Yavru fareyi kapan yılanın peşinde mücadele eden anne fare kameraya böyle yansıdı. Görüntülerde kendi canını hiçe sayıp güçlü yılana sonuna kadar meydan okuyan anne fare yavrusunu işte böyle kurtarıyor. Botsvana'nın Okavango deltasında bir anne aslan yolunun üstündeki gölden yavrularıyla birlikte geçecekti. Ama göldeki timsah yavrular için tehlike oluşturuyordu. Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı. Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı. Sonra timsaha yaklaştı.