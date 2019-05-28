Her gece biri kulübesini topluyordu: ' Delirdiğimi düşündüm!'

72 yaşındaki İngiliz Stephen Mckears, küçük tamirat işlerini yaptığı kulübesinde eşyalarının yer değiştirdiğini fark etti. Her gün dağınık olarak bıraktığı malzemeleri sabah geldiğinde bir kutuya konulmuş halde buluyordu. Üstelik malzemeler öyle gelişigüzel bir şekilde bir köşeye atılmıyor, vidalar, klipsler, vs. itinayla kutunun içerisine yerleştiriliyordu. Olayı anlatırken söze "delirdiğimi düşünmeye başladım" diye giren Stephen bu gizemli olayı çözmek için komşusunun yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor. Sonunda gizemli yardımcı kameralara yakalanıyor…
Stephen Mckears son derece şaşkın, ancak yaşadığı gizemi de çözmekte kararlı.