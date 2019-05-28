Her gece biri kulübesini topluyordu: ' Delirdiğimi düşündüm!'

Her sabah kulübesine girdiğinde önceki gece dağınık halde bıraktığı malzemelerinin toplanmış olduğunu görünce Mckears delirmeye başladığını düşünüyor. Ancak bir yandan da bu gizemi aydınlatma konusunda kararlı. Olayın gerçek olup olmadığını anlamak için malzeme kutusunu bilinçli bir şekilde boşaltıp içindekileri etrafa dağıtıyor. Ertesi sabah kulübeye girdiğinde her şey yine yerli yerinde, belli ki birisi gece tezgahın üzerini toparlamış.

Bu gizemli yardımseveri yakalamak için komşusu Rodney Holbrook'un yardımıyla kulübesine bir gizli kamera yerleştiriyor Stephen.