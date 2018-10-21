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Her şey 15 dakikada oldu!

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 21:58
Her şey 15 dakikada oldu!

'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışı sebebiyle Erdemli-aman Ayrancı yolunda kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Her şey 15 dakikada oldu!

İlçeye bağlı 1600 rakımlı Toros Köyü ve çevresiyle Hacıalanı Yaylasında şiddetli yağışı etkili oldu.

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Her şey 15 dakikada oldu!

Bazı noktalarda toprak üzerinde yaklaşık 15 santimetrelik beyaz bir tabaka oluşturdu, adeta manzarasını andıran görüntüler ortaya çıkardı.

Her şey 15 dakikada oldu!

Araçlarıyla ilerleyen sürücüler yolda oluşan tabakası sebebiyle zor anlar yaşadı.

Her şey 15 dakikada oldu!

Şiddetli yağışı bazı seralara ve içindeki ürünler ile meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Her şey 15 dakikada oldu!

Manzarayı cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Her şey 15 dakikada oldu!

Köy ve çevresindeki ekili dikili alanda hasar tespiti yapılacağı öğrenildi

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