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Haberler Yaşam Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:54

Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?

Hande Doğandemir , Şükrü Özyıldız , Mithat Can Özer'in başrollerinde yer aldığı Her Şey Aşktan filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Romantik komedi türündeki yapım filmseverlerin ilgisini görürken öte yandan "Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. Film, yrılık acısını atlatmaya çalışan Pelin ve baterist Burak'ın komedi içerikli aşkını anlatıyor. Peki, Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte merak edilen tüm bu detaylar...

Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?

Her Şey Aşktan filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu'nun oturduğu film bu akşam televizyon ekranlarında henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlerle buluşacak. Bu noktada ise "Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte romantik komedi türündeki filme dair merak edilenler...

Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?

KONUSU

Pelin, bir mağazada kasiyer ve reyon görevlisi olarak çalışan ve evlilik arifesindeki genç bir kadındır. 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi İlker'i hayatının aşkı olarak görmektedir ve çok masrafa girmesne rağmen yoğun bir evlilik hazırlığının ortasındadır. Tüm bu koşturmaca içerisinde niikaha sadece 10 gün kala İlker'i beraber yaşayacakları evde bir kadınla basar. Aldatılmış olmayı hiçbir şekilde gururuna yediremeyen genç kadın, İlker'in özürlerini kabul etmez; ayrılık acısını atlamak için en yakın dostlarıyla onlarca şey dener. Tam da aynı günlerde baterist Burak karşısına çıkacaktır...

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Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?

OYUNCULARI

Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir ve Mithat Can Özer´i buluşturan Her Şey Aşktan'ın yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği filmde Özcan Deniz de konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Her Şey Aşktan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Aşktan ne zaman çekildi?

Yapım 29 Ocak 2016 yılında vizyona girmiştir.

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