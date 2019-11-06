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Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

Safariye çıktılar ve canlı canlı inanılmaz anlara tanıklık ettiler! Tanzanya'da bulunan Ulusal Parkı birçok belgeselde adını sıkça duyduğumuz bir bölge. Safari turlarının da düzenlendiği 'daki vahşi yaşama en yakından tanık olunabilecek bölgelerden birisi. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. İşte bu ünlü yerde safari yapanlar çok ilginç anlara canlı canlı tanıklık etti. Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu tam da önlerinde bir savaşa girişti. O anlar ise anbean görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 07:41
Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

'de yine doğanın vahşi yüzüne tanıklık edilen anlar yaşandı.

Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler
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Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

Üstelik bu kez safari araçları da oradaydı.

Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

'de vahşi anlar kameralara yansıdı.

Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

Dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo grubu kaçmak istedi.

Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

Sürü bir süre mücadele etti.

Her şey gözlerinin önünde gerçekleşti! Safari sırasında inanılmaz görüntüler

Ancak içlerinde yavrular da vardı.

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