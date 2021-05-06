Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

"KOCAMIN TEZ VAKİTTE BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Eşinin kaybolduğu gece öncesi evde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Balkaya, "O gün namaz kıldıktan sonra birlikte oturduk. Hatta yatakları hazırlarken bana yardım etti. Saat 23.30 sıralarında uyuduk. Gece kalktığımda eşimi yanımda göremedim. Dama çıktım, sokağa baktım ama bulamadım. Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Eşimin bize hiç zararı yoktu. Sadece canının çok sıkıldığını söylüyordu. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunması için yardım istiyorum" dedi.