Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

Adana'nın Seyhan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sevdet Balkaya (30), 1 Mayıs'ta evden çıkan eşi Abdullah Balkaya'dan (40) haber alamadığını belirtti. Eşinin evde bıraktığı telefonunda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı bir mesaj gördüklerini kaydeden Sevdet Balkaya, "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" diye seslenirken, 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.