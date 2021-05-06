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Haberler Yaşam Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim
Giriş Tarihi: 06.05.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 18:34

Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

'nın ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. (30), 1 Mayıs'ta evden çıkan eşi 'dan (40) haber alamadığını belirtti. Eşinin evde bıraktığı telefonunda "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı bir mesaj gördüklerini kaydeden Sevdet Balkaya, "O mesajı görünce çok kötü oldum. İntihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Bulunması için yardım istiyorum" diye seslenirken, 11 yaşındaki oğlu Yusuf ise babasının eve dönmesini ve ona sarılmak istediğini söyledi.

Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meyve-sebze bahçelerinde bekçilik yaparak geçimini sağlayan , 28 Nisan Çarşamba günü çalıştığı muz serasının sahibinden, "Sıkılıyorum, rahatsızım" diyerek izin istedi. Evine dönen Balkaya, eşi 'ya bir süre işe gitmeyeceğini belirtti. 1 Mayıs gecesi ailesiyle evde namaz kılan Balkaya, daha sonra eşiyle birlikte uyudu. Gece 01.30'da uyanan Sevdet Balkaya eşini yatakta göremeyince telaşlandı. Durumu yakınlarına bildiren Balkaya, eşine ulaşamadı.

Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

"BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM"

Ertesi gün eşinin evde bıraktığı telefonunda 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazılı mesajı gören , korkuya kapıldı. Durumu polise bildiren Balkaya, o günden beri akrabalarıyla birlikte eşini arıyor.

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Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

"KOCAMIN TEZ VAKİTTE BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Eşinin kaybolduğu gece öncesi evde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Balkaya, "O gün namaz kıldıktan sonra birlikte oturduk. Hatta yatakları hazırlarken bana yardım etti. Saat 23.30 sıralarında uyuduk. Gece kalktığımda eşimi yanımda göremedim. Dama çıktım, sokağa baktım ama bulamadım. Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Eşimin bize hiç zararı yoktu. Sadece canının çok sıkıldığını söylüyordu. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunması için yardım istiyorum" dedi.

Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

"BABAM GELİRSE EĞER ONA SARILIRIM"

'nın oğlu Yusuf Balkaya ise olay gecesi babasını dama çıkarken gördüğünü, 'Burada ne yapıyorsun?' diye sorduğunu belirtti. Babasının kendisine 'Aşağıya in, geleceğim' diye cevap verdiğini belirten Balkaya, "Aşağıya inip televizyon izlemeye başladım. Babam bir süre sonra geldi ve uyumamı söyledi. Sonra da görmedim zaten. Annem telefondaki mesajı görmüş. Ben de okudum. Babam günlerdir kayıp. Yetkililerden yardım istiyoruz. Annemle ben perişanız, lütfen yardım edin. Babam gelirse eğer ona sarılırım" diye konuştu.

Her şey mesajda saklı! Ailesini bırakıp sırra kadem bastı: Ben ölümü hak ettim

Balkaya ailesinin yakınlarından Heybet Akgönül (45) ise ilk günden beri kendi imkanlarıyla 'yı aradıklarını fakat sonuç alamadıklarını dile getirdi.

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