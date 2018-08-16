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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

Modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren önemli adamını konu edinen filmi bugün en çok araştırılan konular arasında. Filme ilişkin araştırma yapan bireyler, Her Şeyin Teorisi filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte filme ilişkin ve detaylar!

Giriş Tarihi: 16.08.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 09:52
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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!
Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

ya da orijinal adıyla The Theory of Everything, fizikçi Stephen Hawking'in hayatının konu edinildiği, 2014'te çıkmış bir İngiliz dram-biyografi filmidir.

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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!
Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

Hawking'in 60′lı yıllardaki yaşamını, sağlığına ilişkin kötü haberleri aldığı dönemi ve hepsinden de önemlisi eşi Jane ile olan ilişkisini anlatan filmde Hawking'i Les Miserables'dan hatırlanan Eddie Redmayne canlandırıyor.

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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!
Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

Film ilkin 2014 Uluslararası Toronto Film Festivali'nde gösterildi. ABD'de kasım ayında gösterime giren filmin Türkiye'ye geliş tarihi ise 27 Şubat 2015'tir.

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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!
Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

Bu film Eddie Redmayne'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırmıştır. Ayrıca en iyi erkek oyuncu BAFTA Ödülleri ve drama dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre'yi de Eddie Redmayne kazanmıştır.

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filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!
Her Şeyin Teorisi filminin konusu nedir? Her Şeyin Teorisi oyuncuları ve merak edilenler!

Oyuncular

Stephen Hawking'i canlandıran Eddie Redmayne
Jane Hawking'i (Stephen Hawking'in eşi) Felicity Jones
Emily Watson
David Thewlis
Charlie Cox
Harry Lloyd

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