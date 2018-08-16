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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor

Kimi doğuştan kiloluydu kimi ise belli bir yaştan sonra kilo aldı. Sebebi her ne olursa olsun yaşamlarını ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen 'fazla ı' vermek için adeta savaştılar. Kilolarıyla girdikleri savaşta kazanan oldular. İşte kilolu insanların muhteşem değişimi...

Giriş Tarihi: 16.08.2018 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2018 15:00
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
Herkes dalga geçiyordu... Şimdi görenler inanamıyor
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