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Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
13:12
Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!
Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı. Sahtekarlar, onun adına hesabından kredi çekilip 300 farklı hesaba yolladı. "Eşim rahatsızdı, Kartı öğrendikten sonra iyice psikolojik çöküntüye uğradık" diyen mağdur vatandaş ise başına gelenleri şöyle anlattı.