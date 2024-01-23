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Haberler Yaşam Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 13:12

Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı. Sahtekarlar, onun adına hesabından kredi çekilip 300 farklı hesaba yolladı. "Eşim rahatsızdı, Kartı öğrendikten sonra iyice psikolojik çöküntüye uğradık" diyen mağdur vatandaş ise başına gelenleri şöyle anlattı.

İHA
Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

Hiç kullanmadığı kredi kartı başına bela açtı. İnanılmaz olay Bursa İnegöl'de yaşandı. Dolandırıcıların hedefindeki kişi İrfan Kahraman'dı. Aralık ayında hiç kullanmadığı kredi kartını ilk kez alışveriş için kullanmak isteyen İrfan Kahraman bakiye yetersiz uyarısını alınca şaşırdı. Hemen telefonuna sarıldı, bankanın müşteri hizmetlerini aradı.

Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

Kahraman, hesabından bir çok kez para çekildiği bilgisini aldı. 49 kez hesabından para çekilen Kahraman, toplamda çekilen 452 bin TL'nin 300 farklı hesaba gönderildiğini öğrenince karakolun yolunu tutarak şikayetçi oldu.

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Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

Yaşadıkları olayı anlatan İrfan Kahraman, "Aralık ayında kredi kartı vardı. O kartımı kullanmıyordum. Kullanmaya kalktım, bakiye yetersiz dedi. 20 bin lira limitim vardı. Tamamını ele geçirmişler. Hesabımdan 452 bin liraya yakın para çekilmiş. Banka hiç bir bildiri vermedi bana. Bu para yaklaşık 300 farklı IBAN'a gönderilmiş. Kartı öğrendiğimde hemen müşteri hizmetlerini arayıp bloke ettirdim. Emniyete gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günde 2-3 kere para çekildiği günler var. Dekontta öyle görünüyor. Nakit avans olarak çekiliyor. 20, 30, 40 lira olarak çekilip farklı kişilere gönderiliyor. 20 liralık limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. İşlemediğim borç yüzünden evimin gitmesinden korkuyorum. Kartı öğrendikten sonra eşim rahatsızdı ve iyice psikolojik çöküntüye uğradık. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum" dedi.

Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

"YETİMİN HAKKINI NEDEN YEDİLER?"
Evini almak için geçmişte büyük zorluklar çektiğini belirten Hanife Kahraman ise, "Ben meyve topladım evimi ödeyebilmek için. Neler yaşadım, neler gördüm. Mağdur ettiler bizi. Ben kimsenin hakkına girmedim. Neden onlar bizim hakkımıza girdi? Ben zaten hastalık içerisindeyim. Yaşadıklarım beni mahvetti.

Hiç kullanmadığı kredi kartı ile öyle şeyler yapmışlar ki: Karısının psikolojisi bozuldu!

Şu halime bakın, ayakta zor duruyorum. Bu yaşadıklarım reva mı? Oturduğum yerden olmadık insanlar bizi dolandırıyor. Şu mahallede sorun ben kimsenin hakkına girmemişim. 10 senedir burada oturuyorum. Yetimim anam yok babam yok. Yetimin hakkını neden yediler? Çok zoruma gidiyor. Ben çok şey yaşadım, bu yaşantımı kimseye yansıtmadım.

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