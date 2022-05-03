Hıdırellez tarihi 2022 ile bahar ayı için hazırlanıldı. Birçok Türk bölgesinde kutlanan Hıdırellez kısaca baharın gelişi olarak biliniyor. Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile kutlanan bayram niteliğindeki bu özel günde Hızır ve İlyas peygamberlerin birleştiğine inanılıyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu günde en çok araştırılan sorulardan biri 'Hıdırellez dileği nasıl yapılır?' oluyor. Peki, 2022 Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte Hıdırellez duası ve dilekleri…