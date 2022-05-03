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Haberler Yaşam Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 22:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 22:44

Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

Hıdırellez tarihi 2022 ile bahar ayı için hazırlanıldı. Birçok Türk bölgesinde kutlanan Hıdırellez kısaca baharın gelişi olarak biliniyor. Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile kutlanan bayram niteliğindeki bu özel günde Hızır ve İlyas peygamberlerin birleştiğine inanılıyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu günde en çok araştırılan sorulardan biri 'Hıdırellez dileği nasıl yapılır?' oluyor. Peki, 2022 Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte Hıdırellez duası ve dilekleri…

Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

Hıdırellez Bayramı, Orta Asya ve Balkan coğrafyaları başta olmak üzere birçok ülkede doğanın canlandığı zamanları ifade ediyor. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkan "Hıdırellez" kelimesi birçok insan için şenlik anlamına geliyor. Bahar ateşi gibi birçok geleneği barındıran Hıdırellez ritüelleri bu yıl da birçok noktada yapılacak. Hıdırellez duası ile baharı karşılayacak olanlar 'Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Hıdırellez nedir, neden kutlanır, nasıl kutlanır? İşte 2022 Hıdırellez tarihi…

Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Yüzlerce yıllık geleneklerden biri olan Hıdırellez bu sene ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu yıl Hıdırellez tarihleri Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

Hıdırellez 2022 yılında 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak, 6 mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek.

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Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşıyor.

Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez nedir, neden kutlanır, ritüelleri nelerdir? Hıdırellez 2022 ne zaman, hangi gün?

Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

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