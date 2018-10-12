Hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri banka önlerinde bekleyerek yüklü miktarda para çekenleri takip eden soyanlara karşı önlem aldı. Bu arada 1'i kadın 3 kişi bankadan 100 bin lira çeken bir kişiyi takip edip otomobilini terk ettiği anda camı kırarak parayı almak istedi. Ancak vatandaş parasını yanında götürdüğü için zanlılar otomobilde bulunan silahı çaldı.