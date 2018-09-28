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Hollandalı çının objektifinden sevimli lar

Giriş Tarihi: 28.09.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 16:48
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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

Hollandalı çı Geert Weggen, bahçesinde lar için minik objeler tasarladı.

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

çı Geert Weggen, lar için hazırladığı ortamlardan mükemmel fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

Hazırladığı farklı konseptlerle farklı bir açı yakalayan çı, ilginç kareler çekmeyi başarıyor.

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

İsveç'ten Bispgarden'den gelen Geert, ları bahçeye tohum ve kuruyemişlerle bağlıyor..

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

Yeterince akıllı bir şekilde yerleştirilirse, ların gösteri sırasında küçük sahne ile etkileşimde bulunmasını sağlıyor.

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

Ticaretle uğraşan bir inşaatçı ve marangoz olan Geert, kendini 'büyü ile yaşayan ve yaşayan bir adam' olarak tanımlar.

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Geert Weggen'ın objektifinden sevimli lar
Geert Weggen'ın objektifinden sevimli sincaplar

Geert, tuhaf, sıradışı, doğayı, insanları sevdiğini ve çalışmalarında hayalleri ve fikirleri yakalamaya çalıştığını söylüyor.

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