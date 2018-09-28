Hollandalı fotoğrafçı Geert Weggen, bahçesinde sincaplar için minik objeler tasarladı. Fotoğrafçı Geert Weggen, sincaplar için hazırladığı ortamlardan mükemmel fotoğraflar ortaya çıkarıyor. Hazırladığı farklı konseptlerle farklı bir açı yakalayan fotoğrafçı, ilginç kareler çekmeyi başarıyor. İsveç'ten Bispgarden'den gelen Geert, sincapları bahçeye tohum ve kuruyemişlerle bağlıyor.. Yeterince akıllı bir şekilde yerleştirilirse, sincapların gösteri sırasında küçük sahne ile etkileşimde bulunmasını sağlıyor. Ticaretle uğraşan bir inşaatçı ve marangoz olan Geert, kendini 'büyü ile yaşayan ve yaşayan bir adam' olarak tanımlar. Geert, tuhaf, sıradışı, doğayı, insanları sevdiğini ve çalışmalarında hayalleri ve fikirleri yakalamaya çalıştığını söylüyor.