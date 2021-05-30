Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

Şimdiye kadar Joker'in sadece Play Store'daki uygulamalar içine gizlendiği ve böylece yayıldığı biliniyordu. Fakat Doctor Web isimli güvenlik şirketinin araştırmacıları Joker'in, Huawei'nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery olduğunu tespit etti. Söz konusu zararlı uygulama değerli bilgileri tehlikeye atıyor.