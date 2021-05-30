HaberlerYaşamHuawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:09
Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!
Joker'i, Batman'in baş düşmanı ve çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri olarak biliyoruz. Ancak aynı isimde Android platformuna bela olmuş zararlı yazılım da bulunuyor. 2017'de Google tarafından keşfedilen Joker, geçtiğimiz sene 24 farklı uygulamanın içine gizlenmiş ve binlerce telefona bulaşmıştı. Şimdi Joker belası geri döndü ve hedefte Huawei telefonlar var.