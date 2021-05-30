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Haberler Yaşam Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:09

telefon sahipleri aman dikkat! virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

'i, 'in baş düşmanı ve çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri olarak biliyoruz. Ancak aynı isimde platformuna bela olmuş zararlı yazılım da bulunuyor. 2017'de tarafından keşfedilen Joker, geçtiğimiz sene 24 farklı uygulamanın içine gizlenmiş ve binlerce telefona bulaşmıştı. Şimdi Joker belası geri döndü ve hedefte telefonlar var.

Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

Şimdiye kadar 'in sadece Play Store'daki uygulamalar içine gizlendiği ve böylece yayıldığı biliniyordu. Fakat Doctor Web isimli güvenlik şirketinin araştırmacıları Joker'in, 'nin kendi uygulama mağazası olan AppGallery olduğunu tespit etti. Söz konusu zararlı uygulama değerli bilgileri tehlikeye atıyor.

Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

Yayınlanan rapora göre AppGallery'de, 10 farklı uygulamanın içine gizlenmiş virüsünün sürümleri bulundu. Uzmanlar bu uygulamaların 538 binden fazla cihaz sahibi tarafından indirilmiş görünüyor.

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Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

yazılımına sahip uygulamalar bir şekilde güvenlik katmanlarından geçmeyi başardı. Normal birer uygulama olarak göründükleri için kullanıcıların kandırılması da kolay oldu. Böylelikle Joker, cihazlara bulaştı.

Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

Güvenlik araştırmacılara göre 'in sürümlerinin 8 tanesi, Shanxi Kuailaipai Network Technology isimli bir geliştiriciye ait. Diğer ikisi ise başka bir geliştiriciye.

Huawei telefon sahipleri aman dikkat! Joker virüsü AppGallery'den binlerce telefona bulaştı!

Söz konusu virüslü uygulamaların isimleri şu şekilde:

-Fun Color: Color Touch Effects
-Happy Colour
-All-in-One Messenger
-Funney Meme Emoji
-New 2021 Keyboard
-BeautyPlus Camera
-Happy Tapping
-Color Rollington
-Super Keyboard
-Camera MX – Photo & Video Camera

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